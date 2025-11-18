Yola çıkacaklar dikkat: Türkiye genelinde çok sayıda yol trafiğe kapatıldı, işte il il o liste

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki yol ağlarında geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yayımlanan son yol durumu bülteninde, yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin sürdüğü noktalarda sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretçilerine harfiyen uymaları gerektiğinin altı çizildi. İşte Türkiye'nin dört bir yanında direksiyon başındakileri bekleyen o değişiklikler...

Ege Bölgesi'nin önemli ulaşım arterlerinden biri olan Aydın-Denizli Otoyolu'nda süren üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışında radikal bir değişikliğe gidildi. Yapılan düzenleme kapsamında otoyolun Aydın istikameti tamamen araç trafiğine kapatıldı. Bölgedeki ulaşım, Denizli istikametindeki şeritten iki yönlü olarak sağlanmaya başlandı.

ANADOLU OTOYOLU'NDA KAVŞAK ÇALIŞMASI

Sürücülerin sıklıkla kullandığı Anadolu Otoyolu'nun 3 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Karabük bağlantı noktasında da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Devlet yolu üst geçit köprüsündeki genleşme derzi onarımları sebebiyle otoyol istikameti araç geçişine kapatıldı. Bu güzergahı kullanarak Karabük yönünden gelip otoyola bağlanmayı planlayan sürücüler için yeni bir rota oluşturuldu; araçlar Gerede Sanayi Kavşağı'na yönlendirilerek D750 devlet yolu üzerinden otoyola katılım sağlayabiliyor.

Akdeniz Bölgesi'nde ise Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nda iş makineleri sahaya indi. Otoyolun 2 ve 3. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Benzer bir durum turizm cenneti Antalya hattında da yaşanıyor. Manavgat-Alanya yolunun 38 ile 43. kilometreleri arasında yer alan Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım ve onarım mesaisi başladı. Bu sebeple saat 09.00 ile 23.00 aralığında tünel geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor.

Sakarya bölgesindeki Akyazı-Karapürçek yolunda ise köprü ve üst yapı çalışmaları trafiği etkiliyor. Yolun 7 ve 8. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatılırken, akış diğer şeritten çift yönlü olarak sürdürülüyor. İç Anadolu'nun önemli geçiş noktalarından Nevşehir-Kayseri yolunda da benzer bir tablo hakim. Yolun 57 ile 59. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak seyahatlerine devam ediyor.

KARADENİZ'DE TÜNEL VE YOL BAKIMI

Karadeniz sahil yolunda ise tünel bakımı öne çıkıyor. Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde bulunan Araklı Tüneli'nin Trabzon-Araklı yönündeki tüpünde elektrik ve elektronik sistemleri yenileniyor. Bu çalışma nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak ilerleyecek. Ayrıca Tokat-Niksar yolunun 3 ile 8. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları da ulaşımın kontrollü sağlanmasına neden oluyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunda seyahat edenleri de yol yapım çalışmaları karşılıyor. Güzergahın 46 ve 48. kilometreleri arasında ulaşım tek şeride düşürülerek kontrollü veriliyor. Marmara'nın güneyinde ise Bursa-İnegöl-Bozüyük yolu üzerinde iş makineleri çalışıyor. Yolun 27 ile 29. kilometrelerinde her iki istikamette de şerit daraltması uygulanıyor ve trafik akışı kontrollü şekilde sürdürülüyor.