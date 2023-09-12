Yusuf Tekin mülakat açıklaması yaptı. Açıklama Öğretmen adayları tarafından nasıl karşılanacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakat açıklaması yaptı ve öğretmen atamalarıyla ilgili tepki toplayacak açıklamalarda bulundu! Yaptığı açıklamalar birçok aday öğretmen tarafından tepki toplayacak nitelikteydi!

YUSUF TEKİN MÜLAKAT SİSTEMİNİN KALDIRILMASI KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI

Öğretmen atamalarında mülakat sistemi değişiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamalarda atanacak adayın 45 dakikalık ders süresince ders anlatacağı ve yayınlanacak kılavuzda belirtilen kritelere göre mülakata tabi tutulacağını belirtti.

Bakan Tekin,aday öğretmenlerin uzman ve başöğretmenlerden oluşacak olan bir mülakat komisyonunun önünde ders anlatarak mülakatların yapılacağını açıkladı.Bu yüzden mülakatların uzun zaman alacağını ifade eden Bakan Tekin ''Öğretmen atamalarında mülakatları mülakat gibi yapacağız'' dedi.

MÜLAKAT SİSTEMİNE DAİR TEKNİK DETAYLAR NELERDİR?

Mülakat sürecinin, düzgün bir mülakat sürecine dönüşmesinin biraz uzun zaman alacağını belirten Bakan Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı'nın mülakatlarının uygulanışı ile ilgili rahatsızlığını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı programda öğretmenlikte mülakatın kaldırılmadan içeriğinin değişeceğini söyledi. KPSS sınavıyla istihdam edilecek öğretmen adayı sayısının 3 katının davet edileceğini belirten Bakan Yusuf Tekin, öğretmen adaylarına tesadüfi örneklem yoluyla elektronik ortamda kendisine bir soru sorulacak ve 45 dakikalık ders periyodu içerisinde kendisine sorulan soru ile ilgili öğrencilere ders anlatır gibi anlatım yapacak dedi.

MÜLAKAT KOMİSYONUNDA KİMLER YER ALACAK?

Öğretmen adayının da daha önceden bilgilendirileceği bir kılavuzun yayınlanacağını ve bu kılavuz ışığında aday öğretmenlerin mülakata tabi tutulacağını belirtti. Yusuf Tekin mülakat sistemi ,öğrencisi karşısında ders anlatabilecek öğretmeni seçecek dedi. Uzman ve Başöğretmenden oluşan komisyonun neyi ölçeceğine dair kılavuzun yayınlanacağını ve adaylarla da bu kılavuzun paylaşılacağını belirtti. Tekin, 45 dakikanın son kısmında aday öğretmenin kendisine sorulan soru ile ilgili yazılı cevap da vereceğini ve bu yapılacak mülakat esnasında tüm sınavın kamera kaydıyla kayıt altına alınacağını belirtti.

Bakan Yusuf Tekin mülakat açıklamasında torpil iddialarını ortadan kaldırmayı hem de adayların üniversitede öğrendiklerini ne kadar özümsediklerini ölçmek istediklerini belirtti. Aday öğretmenler uzman ve başöğretmenlerden oluşan bir komisyon karşında 45 dakikalık bir mülakata alınacak. Bu mülakatta kendisine sorulan konuyla ilgili konuşması ve anlatması istenecek.