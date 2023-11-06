100 bin TL'nin 32 Günlük Mevduat Faizi Belli Oldu

Bankaların da mevduat hesapları faiz oranları Merkez Bankası faiz kararının ardından değişiklik gösterdi. Peki 100 bin TL'nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar oldu? Değişen faiz oranlarına baktığımız zaman rekor kırıldığı görülüyor. İşte 100 bin TL'nin 32 günlük mevduat faizi...

100 bin TL'nin 32 Günlük Mevduat Faizi

100 bin TL'nin 32 günlük mevduatta faiz getirisi şu şekildedir: