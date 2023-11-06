100 bin TL'nin 32 Günlük Mevduat Faizi Belli Oldu
Merkez Bankası faiz kararının ardından 100 bin TL'nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar oldu sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte yanıtı...
Bankaların da mevduat hesapları faiz oranları Merkez Bankası faiz kararının ardından değişiklik gösterdi. Peki 100 bin TL'nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar oldu? Değişen faiz oranlarına baktığımız zaman rekor kırıldığı görülüyor. İşte 100 bin TL'nin 32 günlük mevduat faizi...
100 bin TL'nin 32 Günlük Mevduat Faizi
100 bin TL'nin 32 günlük mevduatta faiz getirisi şu şekildedir:
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Yüzde 40 faizde: 3331 TL
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Yüzde 42 faizde: 3498 TL
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Yüzde 45 faizde: 3747 TL