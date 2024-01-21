12 bin TL ödeyerek arsa sahibi olabilirsiniz! Milli emlak duyurdu...

Milli Emlak 12.000 TL’ye varan düşük ödeme koşulları ile birlikte Bingöl’de arsa satışı gerçekleştirecek. İhale 30 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Milli Emlak tarafından paylaşılan ilanda Bingöl’ün merkez ilçesine bağlı olan Yenişehir mahallesi üzerinde bir arsanın satışının gerçekleştirileceği duyuruldu. Arsanın imar planına bakıldığında konut alanı olarak işaretlenmiş olduğu 100 metre² görüldü. İhaleye katılmak isteyen alıcılar 24 Ocak 2024 tarihine kadar 500 TL geçici teminat bedelini yatıracak. İhale ise 30 Ocak 2024 tarihinde saat 16:00’da Milli Emlak Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Milli Emlak üzerinden alınan diğer arsalarda olana benzer olarak Bingöl içerisindeki satışı gerçekleştirilecek arsa içinde beş yıllık emlak vergisi ve KDV muafiyeti bulacak.

ARSA SATIŞI İLE İLGİLİ DETAYLAR AÇIKLANDI

Arsa satışları Bingöl’ün Merkez ilçesine bağlı olan Yenişehir mahallesi üzerinden yapılacak. Arsanın imar planı üzerinde konut alanı şekilde işaretlenen 100 metre karelik bir alan olduğu belirtildi. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar ise 24 Ocak 2024 tarihine kadar 500 TL bir teminat tutarı yatıracak. İhale 30 Ocak 2024 tarihinde saat 16:00’a kadar Milli Emlak Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilecek. Milli Emlak üzerinden alınan diğer arsalarda olan gibi Bingöl içerisinde satışı gerçekleştirilecek arsa satışları adına Emlak vergisi muafiyeti bulunacak. Arsa satışı için vatandaşlar detayları tek tek araştırmaya devam ediyor.