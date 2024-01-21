Dünya'da en çok rezeve Türkiye sahip! Bor piyasasında küresel liderlik...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin sahip olduğu bor madeni ile ilgili bilgilendirme yaptı. Dünya bor rezervinin yüzde 73,2'sine sahip olan Türkiye'nin, 2023'te de yüzde 63'lük pazar payı ile liderliğini sürdürdüğünü bildirildi...

Dünya'da en çok rezeve Türkiye sahip! Bor piyasasında küresel liderlik...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülkelere göre dünya bor rezerv oranları paylaşıldı. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73,2'sine sahip olan Türkiye'de, bilinen bor yataklarının Eskişehir Kırka, Kütahya Emet, Balıkesir Bigadiç ve Bursa Kestelek'te bulunduğu kaydedildi.

Paylaşımda, borun Türkiye'de yüzde 51 oranında cam, yüzde 17 oranında tarım, yüzde 14 oranında seramik, yüzde 1 oranında deterjan ve yüzde 17 pay ile de diğer alanlarda kullanıldığı belirtildi.

BOR MADENİ NERELERDE KULLANILIR

Bor mineralleri ve ürünlerinin kullanım alanları;Cam, seramik, deterjan, ilaç ve kimya sanayii, yanmayı önleyici (geciktirici) madde yapımı, tarım, metalurji, enerji depolama, arabalar (hava yastıkları, hidrolik fren vb), su arıtma, pigment ve kurutucu olarak, nükleer uygulamalar ve diğer kullanım alanlarıdır. ABD, Batı Avrupa ve Japonya'da bor mineralleri ve ürünlerinin kullanım alanlarındaki kullanım oranları farklıdır. ABD'de en çok tüketim fiberglas yapımı ve izolasyon sanayiinde olmaktadır.

Batı Avrupa'da ise sabun ve deterjan sanayii bor tüketiminde öndedir. Japonya'da en büyük bor tüketimi tekstil ve fiberglas sanayiinde gerçekleşmektedir. Borun başlıca kullanım alanı cam endüstrisidir.

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# bor madeni # Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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