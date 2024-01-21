Afganistan'da yolcu uçağı düştü! Hindistan'a ait olduğu iddia edilmişti, açıklama geldi!

Afganistan'ın kuzeyinde düştüğü öğrenildi. Yerel yayın kuruluşu Tolo News, uçağın kuzeydeki Badakhshan vilayetinde düştüğünü bildirdi. Uçağın Hindistan'a ait olduğu iddia edildi ancak Hintli makamlardan yalanlama geldi...

Afganistan'da yolcu uçağı düştü! Hindistan'a ait olduğu iddia edilmişti, açıklama geldi!
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Afganistan'ın kuzeyinde yolcu uçağı düştü. Yerel yayın kuruluşu Tolo News, uçağın kuzeydeki Badakhshan vilayetinde düştüğünü bildirdi. Badahşan Vilayeti Enformasyon ve Kültür Dairesi yetkilisi Zabihullah Amiri, Kuran-wa-Munjan ilçesinin Topkhana Dağı bölgesindeki kaza yerine bir ekip gönderildiğini söyledi.

Yetkililer, uçağın tipi, kazanın nedeni ya da kayıplar konusunda teyit edilmiş bir ayrıntı olmadığını söyledi.

HİNDİSTAN'DAN YALANLAMA

Hindistan, Afganistan'da düşen uçağın kendilerine ait olmadığını duyurdu. Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde düşen uçağın Hindistan'a ait olmadığını belirtti.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının düştüğü belirtilmişti.

Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurmuştu.

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