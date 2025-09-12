12 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar ve Euro ne kadar?

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve eurodaki son değişimleri yakından takip ediyor. Dolar 41,36 TL’den, euro ise 48,59 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 41,1825 TL, satışta 41,3475 TL olarak açıkladı. Önceki efektif kur alışta 41,1725 TL, satışta 41,3375 TL seviyelerindeydi.



ULUSLARARASI PİYASALARDA SON DURUM

Euro/Dolar paritesi: 1,1737

Sterlin/Dolar paritesi: 1,3567

Dolar/Yen paritesi: 147,198

12 EYLÜL 2025 ANLIK DÖVİZ KURLARI

Dolar/TL: Alış 41,3303 – Satış 41,3691

Euro/TL: 48,5991

İç ve dış piyasalardaki değişimler, ekonomik kararlar ve yatırım trendleri açısından kritik öneme sahip.