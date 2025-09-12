12 Eylül 2025 son depremler: AFAD ve Kandilli son dakika listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son dakika deprem verileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler, “Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de her gün farklı büyüklüklerde depremler meydana gelirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri anbean güncelliyor.

12 Eylül 2025 Cuma günü yaşanan depremlere ilişkin bilgiler, AFAD ve Kandilli’nin resmi internet siteleri üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Gün içerisinde meydana gelen tüm sarsıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

12-09-2025 08:27:14 - 3.0 - Yeşilhisar (Kayseri) - 7.01

