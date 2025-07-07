12 kat fakirleştik! 10 yıl önce 1 banknotun aldığına artık 12’si yetmiyor

Türkiye’de yüksek enflasyon ve Türk Lirası'nın alım gücündeki sert düşüş, 200 TL’lik banknotun bile günlük harcamalarda yetersiz kalmasına yol açtı. 10 yıl önce tek banknotla dolan sepet için bugün 12 banknot bile yetmiyor. Küçük kupürler piyasadan silinirken 200 TL'lik banknotlar zirveye oturdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
12 kat fakirleştik! 10 yıl önce 1 banknotun aldığına artık 12’si yetmiyor
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Yüksek enflasyon, Türk Lirası’nın alım gücünü her geçen gün daha da aşındırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2015 Haziran ayında 200 TL’lik tek bir banknotla dolan bir alışveriş sepeti, 2025 Haziran itibarıyla ancak 2.414 TL’ye doluyor. Bu da yaklaşık 12 katlık bir fiyat artışına, yani 200 TL'nin 10 yılda 12 kat değer kaybettiğine işaret ediyor.

EN BÜYÜK BANKNOTUN TEDAVÜLDEKİ PAYI %85’E ULAŞTI

Ekonomim'e göre, 200 TL’lik banknotların toplam tedavüldeki payı, 2015’te yüzde 28,23 iken 2025 Haziran’da yüzde 85,3’e fırladı. Aynı dönemde 100 TL’lik banknotların payı yüzde 50,54’ten yüzde 11,17’ye geriledi. Bu dramatik değişim, vatandaşın cebindeki paranın nominal olarak büyüdüğünü ama alım gücünün tersine küçüldüğünü gözler önüne serdi.

Haziran 2025 itibarıyla 50 TL’lik banknotların payı yüzde 1,79, 20 TL’nin yüzde 0,69, 10 TL’nin yüzde 0,72, 5 TL’nin ise sadece yüzde 0,33 oldu. 100 TL ve altındaki banknotların toplam payı sadece %3,53. Oysa bu oran, bir yıl önce %5,42, 10 yıl önce ise %21,87 seviyesindeydi.

İKİ YILDA 23 PUANLIK ARTIŞ

2023 Haziran’da 200 TL’lik banknotların tedavüldeki payı %61,97 iken, bu oran 2025’te %85,3’e çıktı. Sadece iki yılda 23,33 puanlık bir artış yaşandı. Aynı dönemde 100 TL’lik banknotlar yaklaşık 20 puan kaybetti.

Merkez Bankası’nın TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksine göre, Haziran 2025’te bu endeks 69,97 seviyesine geriledi. Bu oran 2024 Haziran’da 66,84, 2015 Haziran’da ise 99,63 idi. Yani 10 yılda TL’nin reel değeri yaklaşık 30 puan düştü.

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