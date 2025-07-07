Galatasaray’da transfer toplantısı gündemde: Osimhen'le ilgili somut adımlar atılacak mı?

Galatasaray'da transfer süreci hız kazanıyor. Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve yöneticilerle kritik bir toplantı yapacak. Gündemde Hakan Çalhanoğlu, Victor Osimhen ve kaleci transferi var.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Galatasaray’da transfer toplantısı gündemde: Osimhen'le ilgili somut adımlar atılacak mı?
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Yaz transfer dönemine Leroy Sane hamlesiyle başlayan Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bayern Münih’le sözleşmesi sona eren yıldız futbolcuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, şimdi de diğer bölgeler için harekete geçti.

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Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından kaleye yeni bir isim arayan Galatasaray, hücum hattı için ise Victor Osimhen’in kararını bekliyor. Bu süreçte sarı-kırmızılı yönetim kritik bir transfer zirvesine hazırlanıyor.

Ameliyat sonrası taburcu olarak görevine dönen Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve kulüp yöneticileriyle bir araya gelerek transfer stratejisini netleştirecek. Toplantının ardından transfer sürecinin hız kazanması bekleniyor.

Nijeryalı forvet Victor Osimhen transferinde somut adımlar atılması hedefleniyor. İtalyan basını, Osimhen’in Galatasaray’a sıcak baktığını ve kariyerine Türkiye’de devam etmek istediğini öne sürmüştü.

Ayrıca, Inter’den ayrılması gündemde olan Hakan Çalhanoğlu ile kaleci transferi de toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor. Yönetimin, hem orta saha hem kaleci pozisyonuna nokta atışı transferlerle sezona güçlü bir başlangıç yapmayı planladığı belirtiliyor.

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