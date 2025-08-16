💵 16 Ağustos 2025 döviz kurları: Dolar ve Euro kaç TL oldu?
16 Ağustos 2025 Cumartesi günü döviz kurlarında dalgalanmalar sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz politikaları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve parite hareketleri, Dolar ve Euro’nun yönünü belirlemeye devam ediyor.
Sabah saatlerinde Dolar/TL 40,78 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL 47,74 TL bandında bulunuyor. Vatandaşlar “Dolar kaç TL oldu?” ve “Euro ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.
Güncel Döviz Kurları (16 Ağustos 2025)
Dolar/TL: Alış 40,7865 – Satış 40,9411
Euro/TL: Alış 47,7453 – Satış 47,9675
Uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmelerin ve TCMB’nin faiz politikalarının döviz fiyatları üzerindeki etkisinin devam edeceğini belirtiyor.