2024 Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu! İşte O Rakam...
Milyonlarca genci yakından ilgilendiren bedelli askerlik ile ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. TÜİK'n aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına yüzde 49,25 zam gelmesiyle 2024 Bedelli askerlik ücretleride belli oldu. İşte o rakam...
Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte bedelli askerlik ücretlerinin de kesinleşmesi bekleniyordu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretinin 182 bin 9 lira 4 kuruş olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca ’Mali ve Sosyal Haklar’ genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 9 lira 4 kuruş olmuştur." açıklamasını yaptı.