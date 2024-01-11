2024 Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu! İşte O Rakam...

Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte bedelli askerlik ücretlerinin de kesinleşmesi bekleniyordu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretinin 182 bin 9 lira 4 kuruş olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca ’Mali ve Sosyal Haklar’ genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 9 lira 4 kuruş olmuştur." açıklamasını yaptı.