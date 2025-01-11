2025 ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, kamuda çalışanlara 2025 yılına ait ikramiye ödemeleri, 24 Ocak ve 24 Mart tarihlerinde iki taksitte yapılacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
2025 ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu!
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, kamuda çalışanlara 2025 yılına ait ikramiye ödemeleri, 24 Ocak ve 24 Mart tarihlerinde iki taksitte yapılacak.

6772 sayılı Kanun kapsamında çalışanlara verilecek ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı 24 Ocak tarihinde yapılacak. İkinci yarısı ise 24 Mart tarihinde ödenecek, böylece kamu çalışanları tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.

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