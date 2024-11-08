2025'te asgari ücret dışında 8 kaleme daha zam gelecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında kesinleşecek olan zam oranıyla birlikte 2025 yılında sadece asgari ücret değil; GSS primi, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, askerlik ve doğum borçlanması gibi 8 farklı kalem de zam gelecek.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
2025'te asgari ücret dışında 8 kaleme daha zam gelecek
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2025 yılı itibarıyla, enflasyon artışı ve yeni yılın gelişiyle asgari ücrette artış yapılması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanarak yeni net ve brüt asgari ücret oranını belirleyecek. Bu zamla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, 65 yaş aylığı, stajyer maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, engelli aylığı gibi çeşitli ödeneklerde de artış öngörülüyor.

DEĞİŞECEK 8 FARKLI ÖDEME

İşsizlik Maaşı: Asgari ücretin %80’i tavan, %40’ı taban olacak şekilde belirleniyor. Halihazırda 15.989 TL olan tavan maaş, %30 zamla 20.786 TL’ye yükselebilir. Taban maaş ise 7.994 TL’den 10.393 TL seviyesini bulacak.

Kıdem Tazminatı

 Tabanı brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatının şu anki taban fiyatı 20.002 TL iken, %30’luk bir artışla 26.002 TL olması bekleniyor.

GSS Primleri

Sosyal güvencesi olmayan bireylerin ödediği Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, asgari ücretin %3’ü oranında hesaplanıyor. Şu anda 509 TL olan bu prim, %30 zamla 662 TL’ye yükselecek.

 65 Yaş Aylığı

Şu anda 3.993 TL seviyesinde olan 65 yaş aylığı, %30 zamla 5.190 TL’ye çıkacak.

Stajyer Maaşı

Stajyer maaşı brüt asgari ücretin %30’u oranında olup, mevcut 5.096 TL olan maaş %30 zamla 6.625 TL’ye yükselecek.

Askerlik ve Doğum Borçlanması

Asgari ücretin %32’sine karşılık gelen günlük borçlanma ücreti 213 TL iken, %30 zam sonrası 277 TL’yi bulacak.

Engelli Aylığı

%40-69 engellilik derecesi olanlar için en düşük engelli aylığı 2.792 TL iken, zam sonrası 3.629 TL olacak. %70 ve üzeri engelliler için en yüksek ödeme ise 5.444 TL’ye yükselecek.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi

Halihazırda 6.395 TL olan isteğe bağlı sigorta primi %30 zamla 8.314 TL seviyesine çıkabilir.

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