2025'te emekli olacaklar dikkat bu haber sizi ilgilendiriyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan açıklama geldi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş 2025’te emekli olacakların zarar etmemesi için çalışma yapılacağını belirterek konu hakkında şu ifadeleri kullandı, '2025 yılında emekli olacakların zarar etmemesi için 2024 yılındaki parametrelerin kullanılması söz konusu olabilir'.

2025'TE EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT

Enflasyonun düşüş sürecine girmesiyle yeni yılda emekli olacak kişilerin emekli maaşlarını olumsuz etkileyecek. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler, 1 Ocak 2025’ten sonra verenlere göre yaklaşık yüzde 30 daha yüksek maaşla emekli olacaklar. Emekli aylığındaki bu fark da ömür boyu maaş alacak emeklilerin alacakları aylıkları etkileyecek. Bu çerçevede yapılabilecek düzenlemelere değinen Türkiye Gazetesi Yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, 2025 yılında emekli olacakların mağdur edilmesinin engellenmesine yönelik çalışmaların olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

- Şu anda yapılan çalışmalarla ilgili sadece konuşulan formüller var. Bunlar, 2025 yılında emekli olacak olanlara 2024 yılında emekli olacak olanlara uygulanacak olan güncelleme katsayısının baz alınması veya kat sayı sisteminin göz önünde bulundurması gibi değişik senaryolar üzerinde konuşulmaktadır” Öngörülen formüllere ilişkin detayları aktaran Karakaş, “Aradaki farkların nedeni güncelleme kat sayısı diyebiliriz. Çünkü 2024 yılında emekli olanlarla 2025 yılında emekli olanların güncelleme kat sayısı alınan enflasyon rakamları dönemler itibariyle farklılık arz etmektedir. Bu anlamda 2024 yılında emekli olanlar için baz alınan güncelleme kat sayısı 2025’e göre avantajlı olduğu için 2025 yılında emekli olacak olanlar için aynen 2024 yılında emekli olmuş gibi baz alınan parametrelerin kullanılması, aynı güncelleme kat sayısının baz alınması gibi bir formül söz konusu olabilir. Yine kat sayı sisteminin de alınması söz konusu olabilir.

Karakaş, mevcut maaş sisteminde SSK ve BAĞ-KUR’lulara emekli sandığı sisteminin kullanılabileceğini belirterek, “Emekli sandığındaki emekli maaşı hesaplama sistemi enflasyondan etkilenmemektedir. Daha doğrusu yıllar itibariyle çok fazla fark oluşmamaktadır. Bu sistemin aslında bütün sosyal güvenlik sistemimiz için idare olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerine yer verdi.