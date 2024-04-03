3 ayda yüzde 200 zam! Milyonları üzen haber...

Hızlı fiyat artışıyla gündemde olan kakao, yılbaşından bu yana yüzde 200 zamlandı.

Kakao rekoltesinin yüzde 50’den fazla düşüş göstermesiyle fiyatları da son 46 yılın en yüksek seviyelerine geldi. Aktarlarda kilogram fiyatının 600 lirayı bulduğu kakao, yılbaşından bu yana yüzde 200’den fazla zamlandı.

3 AYDA YÜZDE 200 ZAM

Eskişehir’de aktarlık yapan Koray Özkılıç, kakao fiyatlarının önümüzdeki dönemlerde daha da artacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: