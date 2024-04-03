SMS, arama, hat değiştirme, yurt dışı arama fiyatlarına büyük zam

BTK açıkladı, SMS, arama, hat değiştirme, yurt dışı arama fiyatlarına büyük zam geldi. Zamdan sonra yeni fiyatlar nasıl oldu? İşte merak edilen ayrıntılar...

SMS, arama, hat değiştirme, yurt dışı arama fiyatlarına büyük zam

BTK'nın yaptığı zam vatandaşların dikkatini çekti. SMS, arama, hat değiştirme, yurt dışı arama fiyatlarında zamlı tarifeler geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na göre yeni fiyatlar nasıl oldu? İşte SMS, arama, hat değiştirme, yurt dışı arama yeni fiyatları...

SMS, ARAMA, HAT DEĞİŞTİRME, YURT DIŞI ARAMADA ZAM

SMS, arama, hat değiştirme, yurt dışı arama fiyatlarına büyük zam - Resim : 1

Ücretlendirme    Yeni Fiyat    Eski Fiyat

Yurt içi mobil şebeke arama    3,12 TL/dakika    2,45 TL/dakika

Yurt dışına arama    31,35 TL/dakika    24,57 TL/dakika

Hat devir ücreti    59,83 TL    46,89 TL

Numara değişikliği    136,52 TL    106,98 TL

SIM kart değişim ücreti    136,52 TL    106,98 TL

Açma - kapama ücreti    139,27 TL    109,14 TL

Yurt içi kısa mesaj ücreti    2,23 TL/SMS    1,75 TL/SMS

Yurt dışı kısa mesaj ücreti    5,51 TL/SMS    4,32 TL/SMS

Bilinmeyen numaralar servisi    8,84 TL/dakika    6,93 TL/dakika

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