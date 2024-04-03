SMS, arama, hat değiştirme, yurt dışı arama fiyatlarına büyük zam
BTK açıkladı, SMS, arama, hat değiştirme, yurt dışı arama fiyatlarına büyük zam geldi. Zamdan sonra yeni fiyatlar nasıl oldu? İşte merak edilen ayrıntılar...
BTK'nın yaptığı zam vatandaşların dikkatini çekti. SMS, arama, hat değiştirme, yurt dışı arama fiyatlarında zamlı tarifeler geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na göre yeni fiyatlar nasıl oldu? İşte SMS, arama, hat değiştirme, yurt dışı arama yeni fiyatları...
SMS, ARAMA, HAT DEĞİŞTİRME, YURT DIŞI ARAMADA ZAM
Ücretlendirme Yeni Fiyat Eski Fiyat
Yurt içi mobil şebeke arama 3,12 TL/dakika 2,45 TL/dakika
Yurt dışına arama 31,35 TL/dakika 24,57 TL/dakika
Hat devir ücreti 59,83 TL 46,89 TL
Numara değişikliği 136,52 TL 106,98 TL
SIM kart değişim ücreti 136,52 TL 106,98 TL
Açma - kapama ücreti 139,27 TL 109,14 TL
Yurt içi kısa mesaj ücreti 2,23 TL/SMS 1,75 TL/SMS
Yurt dışı kısa mesaj ücreti 5,51 TL/SMS 4,32 TL/SMS
Bilinmeyen numaralar servisi 8,84 TL/dakika 6,93 TL/dakika