SMS, arama, hat değiştirme, yurt dışı arama fiyatlarına büyük zam

BTK'nın yaptığı zam vatandaşların dikkatini çekti. SMS, arama, hat değiştirme, yurt dışı arama fiyatlarında zamlı tarifeler geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na göre yeni fiyatlar nasıl oldu? İşte SMS, arama, hat değiştirme, yurt dışı arama yeni fiyatları...

SMS, ARAMA, HAT DEĞİŞTİRME, YURT DIŞI ARAMADA ZAM

Ücretlendirme Yeni Fiyat Eski Fiyat Yurt içi mobil şebeke arama 3,12 TL/dakika 2,45 TL/dakika