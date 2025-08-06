6 Ağustos 2025 döviz kurları: Dolar ve Euro yükselişte mi?

Güne sınırlı yükselişle başlayan dolar, saat 09.00 itibarıyla 40,6509 TL'den alınırken 40,7004 TL'den satılıyor. Euro/TL ise 47,1340 seviyesinde işlem görüyor.

Vatandaşlar, yatırımcılar ve iş dünyası, döviz kurlarındaki anlık değişimleri yakından izlemeye devam ediyor. Özellikle dolar ve eurodaki yön arayışı, piyasaların seyrini belirlemeye devam ediyor.

TCMB’nin açıkladığı verilere göre, dün doların efektif kuru alışta 40,5741 TL, satışta 40,7367 TL oldu. Önceki gün bu rakamlar sırasıyla 40,5656 TL ve 40,7282 TL olarak açıklanmıştı.

Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,1577; sterlin/dolar paritesi 1,3298; dolar/yen paritesi ise 147,499 düzeylerinde seyretti.

Dövizdeki dalgalanmalar, iç ve dış piyasaları etkilerken, yatırım kararlarını da doğrudan etkiliyor.