"6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasında süre uzatıldı! Ticaret Bakanlığı yeni düzenlemeyi duyurdu

Otomotiv sektöründe "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasında düzenleme yapıldı. Kısıtlamanın süresi, 1 Ocak’a uzatılırken, kapsamı genişletildi.

"6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasında süre uzatıldı! Ticaret Bakanlığı yeni düzenlemeyi duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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2. el araç piyasasındaki fahiş fiyatların önüne geçmek için 2022’de uygulanmaya başlanan "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesinde süre bir kez daha uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı, kısıtlamanın süresinin 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Düzenleme, otomotivde ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak pazarlama veya satışı kısıtlıyor.

Ticaret Bakanlığı, yüksek fiyat artışları ve stokçuluğa karşı kısıtlamanın kapsamını da genişletti. Bu kapsamda, internet ortamında verilen 2. el motorlu kara taşıtı ilanlarındaki fahiş fiyatların ortadan kaldırılmasına yönelik yeni tedbirler alınacağı belirtildi.

Bakanlık verilerine göre, kısıtlama kapsamında bugüne kadar otomobil yetkili bayi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ticaret bakanlığı # otomobil # araba satışı
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