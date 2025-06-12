600 bin kamu işçisi için kritik gün: Zam teklifi yarın açıklanıyor!

2025-2026 dönemine ilişkin kamu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, kritik bir aşamaya geldi. Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi birçok kamu kuruluşunda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren zam pazarlığında hükümetin ilk teklifi yarın saat 14.00’te açıklanacak.

ORTAK TALEP 1.800 TL VE YÜZDE 50 ZAM

İşçi tarafını temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, daha önce ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmuştu. Bu talepler arasında en dikkat çeken başlık, en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50 zam yapılması oldu.

Takip eden altı aylık dönemler içinse yüzde 25’lik artış ve enflasyon farkı uygulanması öneriliyor. Bu talepler, çalışanların enflasyon karşısında alım gücünü koruma amacını taşıyor.

BAKAN IŞIKHAN BAYRAM SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, süreçle ilgili yaptığı açıklamada, teklifin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını belirtmişti. Ancak sürecin hızlandırılmasıyla birlikte ilk resmi teklif, beklenenden önce yarın saat 14.00’te sendikalarla paylaşılacak.

Hükümeti temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TÜHİS), zam teklifini Türk-İş ve Hak-İş’e sunarak müzakere sürecini başlatacak. Bakan Işıkhan, sürece dair yaptığı değerlendirmede, “TÜHİS teklifini yaptıktan sonra müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla uzlaşı içinde bu süreci tamamlayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.