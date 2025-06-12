600 bin kamu işçisi için kritik gün: Zam teklifi yarın açıklanıyor!

2025-2026 dönemine ait kamu işçileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde beklenen tarih geldi. 600 bine yakın kamu işçisinin merakla beklediği zam teklifi yarın saat 14.00’te sendikalara sunulacak. En düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 zam talebi masada.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
600 bin kamu işçisi için kritik gün: Zam teklifi yarın açıklanıyor!
Yayınlanma:

2025-2026 dönemine ilişkin kamu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, kritik bir aşamaya geldi. Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi birçok kamu kuruluşunda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren zam pazarlığında hükümetin ilk teklifi yarın saat 14.00’te açıklanacak.

ORTAK TALEP 1.800 TL VE YÜZDE 50 ZAM

İşçi tarafını temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, daha önce ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmuştu. Bu talepler arasında en dikkat çeken başlık, en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50 zam yapılması oldu.

Takip eden altı aylık dönemler içinse yüzde 25’lik artış ve enflasyon farkı uygulanması öneriliyor. Bu talepler, çalışanların enflasyon karşısında alım gücünü koruma amacını taşıyor.

BAKAN IŞIKHAN BAYRAM SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, süreçle ilgili yaptığı açıklamada, teklifin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını belirtmişti. Ancak sürecin hızlandırılmasıyla birlikte ilk resmi teklif, beklenenden önce yarın saat 14.00’te sendikalarla paylaşılacak.

Hükümeti temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TÜHİS), zam teklifini Türk-İş ve Hak-İş’e sunarak müzakere sürecini başlatacak. Bakan Işıkhan, sürece dair yaptığı değerlendirmede, “TÜHİS teklifini yaptıktan sonra müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla uzlaşı içinde bu süreci tamamlayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan transfer bombası: Youtube yayını rekor kırdıGalatasaray'dan transfer bombası: Youtube yayını rekor kırdıSpor
Cami imamını okla vurdu: 20 yıla kadar hapsi isteniyorCami imamını okla vurdu: 20 yıla kadar hapsi isteniyorGündem
Günün Manşetleri
Konya’da okulda silahlı saldırı
ABD’den tahliye kararı, bölge alarma geçti
Kırmızı bültenle aranan 5 kişi Gürcistan’da yakalandı
İşçi sözleşmesinde anlaşma sağlandı, kıyım başladı
Jandarmadan terör operasyonu
Doğu Perinçek’ten çarpıcı açıklamalar
Gazze’de insani kriz derinleşiyor
İBB yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken itiraf
22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor
Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji uyardı: Beş gün boyunca bu illere kuvvetli sağanak geliyor
Emekliye rekor promosyon yağmuru! Emekliye rekor promosyon yağmuru!
Üç farklı senaryo masada! Üç farklı senaryo masada!
2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor 2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!