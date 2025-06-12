Galatasaray'dan transfer bombası: Youtube yayını rekor kırdı

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başlayan Galatasaray, dünyaca ünlü Alman futbolcu Leroy Sane’yi renklerine bağlayarak büyük bir sürprize imza attı. Kulüp, KAP’a yaptığı açıklamayla transferi resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Sane ile yapılan görüşmelerin resmiyet kazandığını bildirerek taraftarlarını adeta sevince boğdu.

Galatasaray’dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané'nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

LEROY SANE İSTANBUL’A GELDİ, HAVALİMANI DOLDU TAŞTI

Galatasaray’ın yeni yıldızı Leroy Sane, İstanbul’a 01.30 sularında iniş yaptı. Atatürk Havalimanı'nda Sane’yi karşılayan binlerce taraftar, yıldız futbolcuya sevgi seli yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen tribünleri aratmayan bir atmosfer oluştu.

YOUTUBE YAYINI REKOR KIRDI: 2,5 MİLYON KİŞİ TAKİP ETTİ

Fanatik'e göre, Galatasaray Kulübü’nün YouTube hesabından başlatılan canlı yayın, dijital platformlarda daha önce benzeri görülmemiş bir ilgiyle karşılaştı. Uçağın rotasının anbean paylaşıldığı yayın tam 2,5 milyon kişi tarafından canlı izlendi.

İstanbul’a gelişinden sonra yaşanan ilgi karşısında açıklama yapan Leroy Sane, “İnanılmaz mutluyum. Tarif edemem mutluluğumu!” sözleriyle duygularını paylaştı. Alman yıldız, böylesine büyük bir ilgiyle karşılanacağını beklemediğini dile getirdi.

AVRUPA BASININDA MANŞETLERDE

Leroy Sane’nin Galatasaray’a transferi, Avrupa’da da geniş yankı buldu. Özellikle Almanya basını, transferi ilk sayfalarına taşıdı. Transfermarkt platformu, “Sane Galatasaray’a gidiyor. Bayern’in ödemek istemediği imza parasını aldı” başlığıyla haberi duyurdu.

T Online internet sitesinde "Hücum oyuncusu Bayern'den gelen iyileştirilmiş teklifi reddetti ve kararını kulübe bildirdi. Sane, Münih'ten bedelsiz transferle ayrılıyor" ifadeleri kullanıldı.Sky Sport Almanya haberi "Sane, Galatasaray'a bonservissiz transfer oluyor" başlığıyla yayınladı. Haberde şu satırlara yer verildi: "Leroy Sane FC Bayern'den ayrılıp Galatasaray İstanbul'a katıldı. Alman milli oyuncu serbest transferle ayrılıyor ve devasa bir sözleşme imzalıyor."

Bild'de 'Mükemmel transfer' yakıştırması yapılarak şu bilgilendirme aktarıldı: "Münih'te 5 yıl forma giyip 220 maçta 61 gol ve 55 asist üreten uluslararası oyuncu, Bayern'den ayrıldı. Bayern'in son teklifini kabul etse Sane muhtemelen sabit 12 milyon avro brüt artı bonuslarda 3,5 milyon avro alacaktı."

Ran internet sitesinde şunlar yazıldı: 'Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, beş hafta önce "Sane ile iyi ve üretken görüşmeler yapıyoruz, ancak imza hala eksik. Bunu yapmak istiyoruz, çözmemiz gerekiyor" demişti. Beş hafta sonra ortaya çıktı ki bununla başa çıkamadılar.'

Bayern Münih kaptanı Manuel Neuer'e ABD'deki kamp çalışmaları sırasında, Türkiye'ye gitmesinin Sane için sportif anlamda geriye doğru bir adım olup olmayacağı soruldu. Neuer bu soruya "Henüz buna cevap veremeyiz çünkü kesin bir şey bilmiyoruz. Leroy takımla iletişime geçmedi. Dolayısıyla spekülasyonlara katılamam" yanıtını verdi.İtalya'dan Tuttomercato transfer için 'Galatasaray'dan tarihi hamle' yakıştırmasını yaptı: "Geçtiğimiz yıl Napoli'den Victor Osimhen kalibresinde bir yıldızın gelmesinden sonra, sarı-kırmızılılar beklenmedik iyi bir iş daha çıkardı."

İspanya'dan Sport gazetesi transfer için 'Sane'nin gelişi Türk futbolu için gerçek bir ‘bomba’ olacak' yakıştırmasını yaptı: "29 yaşındaki kanat oyuncusu, tıpkı Mourinho'nun geçen yaz Fenerbahçe'yi çalıştırmak için yaptığı gibi, Türkiye Süper Ligi'ne gerçek bir yıldız olarak gelecek."İngiltere'den Daily Mirror'da şunlar yazıldı: "Leroy Sane, son haftalarda birçok kulübün dikkatini çekmişti ancak şimdi Arsenal ve Bayern Münih'i geri çevirerek Galatasaray'a gidiyor. Kulübüyle sözleşmesi bittiği için aranan isim haline gelen Sane için Arsenal fırsatı kaçırdı."

Fransa'dan Foot Boom'un haberi 'Sane'den sonra Osimhen de Galatasaray'a transfer olmayı düşünüyor' başlığıyla yayınlandı: "Avrupa futbolunda tribünlerde şaşkınlık ve heyecan dolu uğultular duyuldu: Bayern Münih'in gösterişli kanat oyuncusu Leroy Sane, Almanya'daki kariyerini sonlandırıp Türkiye'de yeni bir destansı yolculuğa çıktı."Hollanda'dan Voetbal Primeur'da gelişmeler şöyle yorumlandı: 'Galatasaray herkesi şaşırttı. Sane transferi şaşırtıcı ve dikkat çekici. Galatasaray'ın transfer pazarında büyük planları olduğu, Osimhen için mücadeleye tamamen dahil olmasından zaten belliydi.'

Yunan basınından Gazzetta haberi okuyucularına şöyle sundu: "Galatasaray'ın sonunda transferi için verdiği 'savaş'ı kazanmasıyla, Leroy Sane Türkiye'de yaşamaya gitti. Alman oyuncu, Bayern Münih'in yenileme teklifini reddetti ve o zamandan beri hem Galatasaray hem de Fenerbahçe tarafından hedef alındı. Sonuçta Galatasaray galip geldi."Meksika haber sitesi La Verdad Noticias'ta şu yorum yapıldı: "Avrupa transfer pazarı şaşırtıcı ve tartışmalı bir hamleye tanık oldu: Yetenekli ancak bazen tutarsız Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, Bayern Münih'teki zamanını sonlandırıp Galatasaray ile yeni bir maceraya atıldı."