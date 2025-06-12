Sıcaklık rekor kırdı: Son 10 yılın tamamı en sıcak yıllar arasında

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2025 yılı Mayıs ayının, ölçümlerin başladığı tarihten bu yana dünya genelinde kaydedilen en sıcak ikinci mayıs olduğunu duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sıcaklık rekor kırdı: Son 10 yılın tamamı en sıcak yıllar arasında
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Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’ne (ECMWF) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), 2025 yılı Mayıs ayında küresel ortalama yüzey sıcaklığının 15,79°C olarak ölçüldüğünü açıkladı. Bu değer, 1991-2020 ortalamasının 0,53°C; sanayi öncesi dönem kabul edilen 1850-1900 ortalamasının ise 1,4°C üzerinde gerçekleşti.

Uzmanlar, bu sıcaklık artışının Paris Anlaşması’nda belirlenen 1,5°C eşiğini kalıcı olarak aşmadığını ancak küresel ısınmanın sürdüğünü açıkça gösterdiğini vurguladı. Son 10 yılın tamamı, ölçülen en sıcak 10 yıl arasında yer aldı.

C3S Direktörü Carlo Buontempo, “Mayıs 2025, son 22 ayın 21’inde görülen 1,5°C üzerindeki sıcaklık trendine kısa süreli bir ara verdi. Ancak iklim sistemindeki ısınma devam ediyor. Bu nedenle, 1,5°C eşiğinin tekrar ve daha sık aşılması bekleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

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