Açıköğretim öğrencileri vergisiz telefon alabilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 5 Eylül tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 GB internet ve cep telefonu desteği detaylarının bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını duyurdu. Peki, bu destekten Açıköğretim öğrencileri yararlanabilecek mi? Konu merakla bekleniyor...

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYARDAN KİMLER YARARLANACAK?

Vergiden muaf telefon ve bilgisayar satışıyla ilgili detaylar üniversite öğrencileri tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Henüz detaylar belli olmasa da, vergisiz telefon şartları için belirli bilgiler ortaya atıldı. Vergisiz telefon imkanından açıköğretim ve yüksek okulda okuyanlar dahil tüm öğrenciler yararlanacak, Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak.

ergisiz telefon ve bilgisayar satışıyla ilgili olarak, sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan modellerin kapsamda olacağı belirtildi. Bu durum, yerli üretimi teşvik etmek amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Üniversite öğrencileri ise bu fırsat sayesinde daha uygun fiyatlarla teknoloji ürünlerine sahip olabileceklerini düşünüyor.

HANGİ TELEFONLARI KAPSAYACAK?

Vergisiz telefonda Türkiye'de üretim şartı aranmasından dolayı A serisindeki bütün telefonları, Vestel, Xiaomi, OPPO, Realme, TCL, Reeder, Casper modelleri kapsaması bekleniyor.