Adalet Bakanlığı promosyon tutarı netleşti! Her personele 99 bin 500 TL ödenecek

Adalet Bakanlığı personeline ödenecek promosyon tutarı belli oldu. Bakanlık, 210 bin çalışanı kapsayan anlaşmayı sonuçlandırdı. Yapılan ihaleyi Vakıfbank kazandı.

Bankanın sunduğu anlaşmaya göre, her bir personele tek seferde ve peşin olarak 99 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Bu tutar, bugüne kadar verilen en yüksek promosyon rakamlarından biri olarak kayıtlara geçti.

İHALE SÜRECİ

Adalet Bakanlığı bünyesinde görevli her personelin maaş ve diğer hak ediş ödemelerinin yapılacağı bankayı belirlemek amacıyla 18 Ağustos 2025 tarihinde ihale düzenlendi.

Son turda Yapı ve Kredi Bankası 80 bin TL, Türkiye İş Bankası 85 bin TL ve Vakıfbank 90 bin TL teklif sundu. Vakıfbank’ın teklifinin ardından diğer bankalar ihaleden çekildi.

Bakanlık temsilcileri ve sendika yetkilileri (Büro Memur-Sen ile Koop-İş-Sen) arasında yapılan görüşmeler sonucunda Vakıfbank teklifini revize ederek promosyon tutarını 99 bin 500 TL’ye yükseltti.

ÖDEME TARİHİ VE EK AVANTAJLAR

Promosyon ödemesi, 30 Eylül 2025 tarihinde tek seferde ve peşin olarak tüm personele yatırılacak. Anlaşma 3 yıl boyunca geçerli olacak.

Bunun yanı sıra Vakıfbank, Adalet Bakanlığı çalışanlarına ek avantaj da sundu. Personellere 100 bin TL’ye kadar faizsiz finansman desteği sağlanacak. Bu ek hesabın 3 taksit halinde geri ödeneceği ve detaylarının Kasım ayı başına kadar netleşeceği bildirildi.

Adalet Bakanlığı, anlaşmanın tüm çalışanlara hayırlı olmasını temenni etti.