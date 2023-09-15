Adra GYO halka arz kaç lot verir? ADGYO Katılım endeksine uygun mu?

SPK tarafından halka arzı onaylanan Adra GYO (Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) 14-15 Eylül tarihlerinde talep toplamaya başladı. Borsaya yeni giren yatırımcılar ve halka arzlara olan büyük ilgi gittikçe büyümeye devam ediyor. Bu nedenle Adra GYO halka arz kaç lot verir? Adra GYO katılım endeksine uygun mu? Gibi sorular yatırımcıların aklındaki sorulardan birkaçı oluyor. İsterseniz gelin hep beraber ADGYO koduyla işlem görecek Adra GYO kaç lot vereceğini katılımcı sayılarıyla hesaplayalım.

ADRA GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Yıldız pazarda işlem görmeye hazırlanan Adra GYO, pay başı sabit fiyat olarak 22,66 TL fiyattan talep topluyor. ADGYO işlem koduyla bankaların halka arz talep girişinden değil, hisse alır gibi talep toplamakta. Adra GYO halka arzında teminat ve blokaj (Fon-hisse) yöntemleri kullanılamayacaktır. T1-T2 bakiye ile katılım mümkün olacak.

Dağıtım şekli "Eşit dağıtım" olan Adra GYO halka arzının büyüklüğü 1,6 Milyar TL! Adra GYO halka arzında 73.700.000 TL nominal değerinde pay satışı olacak. Adra GYO halka arzın toplamda 73.700.000 adet lot dağıtacağı açıklandı. Peki bireysel yurt içi yatırımcıya ne kadar pay ayrıldı? Cevabı merakla beklenen Adra GYO kaç lot dağıtacak gelin beraber inceleyelim:

900 Bin katılım ~ 82 Lot (1858 TL)

1.3 Milyon katılım ~ 57 Lot (1291 TL)

1.7 Milyon katılım ~ 44 Lot (997 TL)

2.1 Milyon katılım ~ 36 Lot (815 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 30 Lot (679 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 26 Lot (589 TL)

3.3 Milyon katılım ~ 23 Lot (521 TL)

3.7 Milyon katılım ~20 Lot (453 TL)

ADRA GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? ADGYO HELAL Mİ?

Katılımcı sayıları incelendiğinde halka arz hisselerin gün geçtikçe yurt içi yatırımcılar içinde popüler olduğu görülüyor. Yapılan tahminlere göre ADGYO halka arzına 30 lot talep girmek yeterli olacaktır. Adra GYO en fazla 30 lot dağıtacağı söylentiler arasında. Aynı zamanda katılım endeksine uygun olan Adra GYO, bu yönden de taleplerin artacağı düşünülüyor.