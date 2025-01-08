AJet'ten 9 Euro + vergiler uçak bileti kampanyası: Ucuza yurtdışına bilet fırsatı

 AJet, yeni yılın ilk yurt dışı kampanyasında, Türkiye çıkışlı ve varışlı biletleri 9 avro ve vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sundu.

Mert Sagit Mert Sagit
AJet'ten 9 Euro + vergiler uçak bileti kampanyası: Ucuza yurtdışına bilet fırsatı
Yayınlanma:

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, erişilebilir fiyatlarla yurt dışına seyahat imkanı sunmaya devam ediyor. 54 noktaya seferleri bulunan şirket, 9 avro ve vergilerden başlayan fiyatlarla indirimli bilet satışına başladı.

Toplam 73 bin koltuk kontenjanı bulunan kampanyayla yolcular, 9 dolar farkla "EcoJet Paket"ten, 32 dolar farkla da ücretli değişiklik ve kesintili iade hakkı tanıyan "Flex Paket"ten yararlanabilecek.

Bugün, yarın ve 10 Ocak'ta satışa sunulan indirimli biletler, 3 Şubat- 27 Mart'taki seyahatlerde kullanılabilecek.

İndirimli biletler yalnızca "AJet.com", "AJet mobil", şirketin çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

Hurda araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi?Hurda araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi?Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

uçak bileti thy uçağı
Günün Manşetleri
Trafik kazalarında 2 bin 713 kişi öldü
Trump'tan Kanada ile ilgili flaş paylaşım
63 gözaltı
Erzurum'da gece şiddetli deprem
Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
"Bunlar ne Türkçü ne Kürtçü, bunlar Amerikancı"
"Hamas elindekileri rehineleri 20 Ocak'a kadar bırakmazsa..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Memur eylemleri büyüyor
AK Parti TBMM Grup Başkanı, İmralı Heyetinin ziyaretini anlattı
Çok Okunanlar
İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat
Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
İstanbulluların en çok tükettiği meyve ve sebzeler belli oldu İstanbulluların en çok tükettiği meyve ve sebzeler belli oldu
Erzurum'da gece şiddetli deprem Erzurum'da gece şiddetli deprem
Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu