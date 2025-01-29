Akaryakıt fiyatları güncellendi: 29 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve arka arkaya gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor.

Peki, 29 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne durumda?

İşte 29 Ocak 2025 Çarşamba gününe ait güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.27 TL

Motorin litre fiyatı: 47.30 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.12 TL

Motorin litre fiyatı: 47.19 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.76 TL

Motorin litre fiyatı: 47.97 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.14 TL

Motorin litre fiyatı: 48.35 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL