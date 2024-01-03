Akaryakıt Fiyatları Yine Yükseldi! Beklenen İndirim Gelmedi Mi? 3 Ocak 2024 Çarşamba Günü Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu?

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak artmakta ya da azalmaktadır. Akaryakıt fiyatların artışı ya da azalması araç sahipleri tarafından merakla izlenmektedir. 3 Ocak 2024 günü benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu ?

Akaryakıt Fiyatları Yine Yükseldi! Beklenen İndirim Gelmedi Mi? 3 Ocak 2024 Çarşamba Günü Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu?
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Akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Brent petrolün varil fiyatına göre hesaplanan akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından sürekli olarak takip edilmektedir. Bu nedenle çok sayıda insan merak ettiği bu fiyatları duyuran haberleri internette bu sorunun yanıtlarını aramaktadır. 3 Ocak 2024 günü benzin, LPG ve motorin kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatlarında güncel durum...

Akaryakıt Fiyatları Yine Yükseldi! Beklenen İndirim Gelmedi Mi? 3 Ocak 2024 Çarşamba Günü Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu? - Resim : 1

İSTANBUL'DA 3 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.80 TL/LT
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.42 TL/L
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.63 TL/LT

ANKARA'DA 3 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.43 TL/LT
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.01 TL/LT
Ankara'da LPG litre fiyatı: 19.50 TL/LT

İZMİR'DE 3 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 37.61 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı: 40.27 TL/LT
İzmir'de LPG litre fiyatı: 19.27 TL/LT

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