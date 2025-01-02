Akaryakıt fiyatlarına ek zam mı gelecek?

2025 ile ÖTV zammı pompalara yansıdı. Ayrıca brent petroldeki artış yeni bir zammın habercisi olabilir. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
Akaryakıt fiyatlarına ek zam mı gelecek?
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Yeni yılın başlamasıyla birlikte akaryakıta yapılan ÖTV zammı, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yansıdı. 2 Ocak 2025 itibarıyla, akaryakıt fiyatlarında güncel değişiklikler şu şekilde:

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yapılan zamlara göre, benzine 82 kuruş, motorine 77 kuruş ve LPG'ye ise 35 kuruşluk bir artış gerçekleşti. Ayrıca, brent petrol fiyatı 74 doları geçerek, bu yükselişin akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam getirme olasılığını gündeme taşıdığı belirtiliyor.

ÖTV artışı ise, akaryakıt ürünlerinde yüzde 6 olarak belirlenmişti. Bu artış, araç sahiplerini yeni yılın ilk günüyle birlikte etkileyen önemli bir maliyet değişikliği oldu.

Brent petrol fiyatı ise yeni yılda 74 doları aştı. Petroldeki bu yükseliş akaryakıta bir zam daha gelebilir beklentisini gündeme getirdi.

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