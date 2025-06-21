Akaryakıt fiyatlarında sürpriz geri adım: İndirim yolda

Son günlerde akaryakıt fiyatlarında yaşanan zam dalgası, motorin kullanıcılarına umut verici bir haberle kesildi. 24 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1,66 TL'lik indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Akaryakıt fiyatlarında sürpriz geri adım: İndirim yolda
Yayınlanma: Güncellenme:

İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin küresel petrol fiyatlarını yükseltmesinin ardından Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarında da dikkat çeken artışlar yaşanmıştı. Ancak son gelişmelere göre, motorin kullanıcılarını rahatlatacak bir indirim geliyor.

ForInvest Haber’in sektörel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 24 Haziran Salı gününden itibaren motorin grubunda 1,66 TL’lik indirim bekleniyor. Bu gelişme, art arda gelen zamlardan sonra araç sahipleri için bir nebze de olsa nefes alma imkânı sunacak.

Petrol fiyatlarının İsrail-İran çatışması nedeniyle küresel ölçekte artması, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarına yansımıştı. Dün gece yarısı itibarıyla yapılan son zamla birlikte motorinin litresi 55 TL’yi, benzin ise 52 TL’yi aşmıştı.

Sadece son bir haftada, motorine 8,5 TL, benzine ise 4,5 TL zam geldi. 

Anoreksiya Nervoza nedir? Belirtileri ve tedavi süreci nasıldır?Anoreksiya Nervoza nedir? Belirtileri ve tedavi süreci nasıldır?Sağlık
Brezilya’da sıcak hava balonu faciası: En az sekiz ölü varBrezilya’da sıcak hava balonu faciası: En az sekiz ölü varDünya
akaryakıt
Günün Manşetleri
Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere ağır darbe
Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı ağabeyi tarafından öldürüldü!
Doğalgazda kesinti olur mu?
Ülke genelinde düzensiz göç alarmı
Erdoğan, Paşinyan’ı Dolmabahçe’de kabul etti
HSK kararnamesi açıklandı!
Kartlı ödemelerde tarihi zirve
Siber suç operasyonunda dev vurgun ortaya çıktı
Sarallar davasında yeni gelişme
Vatan Partisi'nden İran Başkonsolosluğuna ziyaret
Çok Okunanlar
Altında son durum ne? Altında son durum ne?
Meteoroloji uyardı! Meteoroloji uyardı!
Mevduat faizinde son durum Mevduat faizinde son durum
Türkler dünyanın dört bir yanına yayıldı Türkler dünyanın dört bir yanına yayıldı
Savaş petrolü vurdu! Savaş petrolü vurdu!