Akaryakıt fiyatlarında sürpriz geri adım: İndirim yolda

İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin küresel petrol fiyatlarını yükseltmesinin ardından Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarında da dikkat çeken artışlar yaşanmıştı. Ancak son gelişmelere göre, motorin kullanıcılarını rahatlatacak bir indirim geliyor.

ForInvest Haber’in sektörel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 24 Haziran Salı gününden itibaren motorin grubunda 1,66 TL’lik indirim bekleniyor. Bu gelişme, art arda gelen zamlardan sonra araç sahipleri için bir nebze de olsa nefes alma imkânı sunacak.

Petrol fiyatlarının İsrail-İran çatışması nedeniyle küresel ölçekte artması, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarına yansımıştı. Dün gece yarısı itibarıyla yapılan son zamla birlikte motorinin litresi 55 TL’yi, benzin ise 52 TL’yi aşmıştı.

Sadece son bir haftada, motorine 8,5 TL, benzine ise 4,5 TL zam geldi.