Akaryakıta Büyük İndirim Mi Geliyor?

OPEC+ üyeleri ülkeler, Fed'in aldığı faiz kararları, Rusya ve Çin'de yaşanan sıcak gelişmeler, benzin, motorin ve brent petrol fiyatlarını değiştiriyor.

Son olarak gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına yapılan yeni indirimle birlikte, litre başına 2 lira 10 kuruşluk bir azalma yaşandı. Bu indirimin ardından, 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren motorin fiyatlarında da litre başına 2 lira 92 kuruşluk bir indirim olacak.

Şu anki akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 lira seviyesinde bulunuyor. Benzin ise ortalama 33.50 liradan satılıyor.

6 Ekim Akaryakıt Fiyatlari Nasıl?

Motorinde ise 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

• İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

• Benzinin litresi ise ortalama 33.50 liradan satılıyor.



Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor