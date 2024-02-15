Akaryakıt'a dev zam! Pompaya yansıdı... 15 Şubat Perşembe güncel motorin-benzin fiyatları

Motorin ve benzin zammı ile akaryakıt pompa fiyatları tarihinin en yüksek seviyesine yükselmişti. Mazot litre fiyatı 44-46 TL aralığında satılırken, bir zam da bu kez benzin grubundan geldi. Benzin fiyatları 42 liranın üzerine fırladı ve yeni rekor geldi. ‘Bugün benzin fiyatı, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?' gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte 15 Şubat 2024 Perşembe güncel benzin-mazot fiyatları.

Motorin ve Benzine gelen son zamlar sonrası otogaz grubunda da zam bekleniyor. Ancak henüz tarihi ve miktarı belli değil.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 41,17 TL

Motorin: 44,20 TL

LPG (Otogaz): 20,41 TL

ANKARA

Benzin: 41,86 TL

Motorin: 45,01 TL

LPG (Otogaz): 20,59 TL

İZMİR