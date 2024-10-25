Akaryakıtta fiyatlar değişti!

Akaryakıt fiyatları haftanın son günün de değişti. Peş peşe gelen indirimlerin ardından zamlı fiyatlar tabelalara yansıdı 25 Ekim 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncel rakamlar...

Mert Sagit Mert Sagit
Akaryakıtta fiyatlar değişti!
Yayınlanma:

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile akaryakıt fiyatları zam veya indirim olarak yansıyor. Salı günü benzin ve motorin fiyatlarında yapılan indirimlerin ardından, bugün motorin fiyatına zam geldi.

MOTORİNE ZAM

Motorinin litre fiyatına ortalama 85 kuruş zam yapıldı. Zam sonrası motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda ortalama 42,77 TL, Ankara'da 43,31 TL, İzmir'de 43,81 TL'ye ulaştı. Benzin fiyatında da zam bekleniyor.

 25 EKİM 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 42.86 TL
Motorin litre fiyatı: 42.77 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 42.74 TL
Motorin litre fiyatı: 42.71 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 43.26 TL
Motorin fiyatı: 43.31 TL
LPG fiyatı: 25.14 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 43.71 TL
Motorin fiyatı: 43.81 TL
LPG fiyatı: 25.04 TL

ADANA

Benzin fiyatı: 43.95 TL
Motorin fiyatı: 44.03 TL
LPG fiyatı: 25.14 TL

OSMANİYE

Benzin fiyatı: 43.95 TL
Motorin fiyatı: 44.03 TL
LPG fiyatı: 24.89 TL

EDİRNE

Benzin fiyatı: 43.45 TL
Motorin fiyatı: 43.59 TL
LPG fiyatı: 25.19 TL

3 terörist daha teslim oldu3 terörist daha teslim olduYurt
akaryakıt fiyatları
Günün Manşetleri
TUSAŞ tezkeresi Resmi Gazete'de
: 33 gözaltı kararı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere kabul edildi
Beşiktaş'tan Fransa'da kritik galibiyet
Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Pensilvanya'daki çiftliğine gömüldü
Güvenlik toplantısından kararlılık mesajı çıktı
Çok Okunanlar
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinden kareler FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinden kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi
TUSAŞ tezkeresi Resmi Gazete'de TUSAŞ tezkeresi Resmi Gazete'de
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken ayrıntı FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken ayrıntı