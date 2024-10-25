Akaryakıtta fiyatlar değişti!

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile akaryakıt fiyatları zam veya indirim olarak yansıyor. Salı günü benzin ve motorin fiyatlarında yapılan indirimlerin ardından, bugün motorin fiyatına zam geldi.

MOTORİNE ZAM

Motorinin litre fiyatına ortalama 85 kuruş zam yapıldı. Zam sonrası motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda ortalama 42,77 TL, Ankara'da 43,31 TL, İzmir'de 43,81 TL'ye ulaştı. Benzin fiyatında da zam bekleniyor.

25 EKİM 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 42.86 TL

Motorin litre fiyatı: 42.77 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 42.74 TL

Motorin litre fiyatı: 42.71 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 43.26 TL

Motorin fiyatı: 43.31 TL

LPG fiyatı: 25.14 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 43.71 TL

Motorin fiyatı: 43.81 TL

LPG fiyatı: 25.04 TL

ADANA

Benzin fiyatı: 43.95 TL

Motorin fiyatı: 44.03 TL

LPG fiyatı: 25.14 TL

OSMANİYE

Benzin fiyatı: 43.95 TL

Motorin fiyatı: 44.03 TL

LPG fiyatı: 24.89 TL

EDİRNE

Benzin fiyatı: 43.45 TL

Motorin fiyatı: 43.59 TL

LPG fiyatı: 25.19 TL