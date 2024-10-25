Akaryakıtta fiyatlar değişti!
Akaryakıt fiyatları haftanın son günün de değişti. Peş peşe gelen indirimlerin ardından zamlı fiyatlar tabelalara yansıdı 25 Ekim 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncel rakamlar...
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile akaryakıt fiyatları zam veya indirim olarak yansıyor. Salı günü benzin ve motorin fiyatlarında yapılan indirimlerin ardından, bugün motorin fiyatına zam geldi.
MOTORİNE ZAM
Motorinin litre fiyatına ortalama 85 kuruş zam yapıldı. Zam sonrası motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda ortalama 42,77 TL, Ankara'da 43,31 TL, İzmir'de 43,81 TL'ye ulaştı. Benzin fiyatında da zam bekleniyor.
25 EKİM 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 42.86 TL
Motorin litre fiyatı: 42.77 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 42.74 TL
Motorin litre fiyatı: 42.71 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 43.26 TL
Motorin fiyatı: 43.31 TL
LPG fiyatı: 25.14 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 43.71 TL
Motorin fiyatı: 43.81 TL
LPG fiyatı: 25.04 TL
ADANA
Benzin fiyatı: 43.95 TL
Motorin fiyatı: 44.03 TL
LPG fiyatı: 25.14 TL
OSMANİYE
Benzin fiyatı: 43.95 TL
Motorin fiyatı: 44.03 TL
LPG fiyatı: 24.89 TL
EDİRNE
Benzin fiyatı: 43.45 TL
Motorin fiyatı: 43.59 TL
LPG fiyatı: 25.19 TL