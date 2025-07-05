Alkol fiyatlarında yeni zam! En ucuz bira bile 70 liraya dayandı

Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından otomatik olarak güncellenen ÖTV ile birlikte alkol ürünlerine yeni bir zam dalgası daha geldi. Tekel bayileri en ucuz biranın bile 70 liradan satılacağını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Alkol fiyatlarında yeni zam! En ucuz bira bile 70 liraya dayandı
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3 Temmuz'da açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri sonrası, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alkollü içkilerde otomatik olarak artırıldı. Bu artış, fiyatlara etiket zammı olarak yansımaya başladı. Akaryakıt ve tütünle birlikte en sert artışların görüldüğü ürün grubu ise alkollü içecekler oldu.

EN UCUZ BİRA 70 TL OLDU

Zam haberini kamuoyuyla paylaşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, alkollü içki fiyatlarına yeni bir zam daha geldiğini açıkladı. Paylaşıma göre, yeni fiyat listeleri 6 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. En ucuz biranın fiyatı bile artık 70 TL’yi buldu.

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