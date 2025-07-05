Hatay'da 8 noktada yangın paniği! Vali'den umut veren açıklama geldi

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevkii arasında çıkan orman yangını, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangın, Dörtyol’da 8, Payas’ta ise 3 yerleşim birimini etkileyerek toplam bin 980 hanenin boşaltılmasına ve yaklaşık 5 bin 300 kişinin tahliye edilmesine yol açtı.

Yangına müdahale için 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 440’tan fazla araç ve bin 200’den fazla personel sahada görev yaptı.

DUMANDAN ETKİLENEN 20 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında 20 vatandaşın dumandan etkilendiği ve sağlık kuruluşlarına başvurduğu açıklandı. Ancak Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Şu ana kadar vatandaşlarımızdan herhangi bir sağlık sorunu söz konusu değildir" diyerek durumu netleştirdi. Masatlı; "Dörtyol ilçemiz kırmızı burun mevkinde orman yangını ihbarı gelmiş ve ihbarla birlikte başta Orman Bölge Müdürlüğümüz, AFAD görevlilerimiz, İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İtfaiye ve kamu kurum ve kuruluşlarının yangına müdahale edecek ekip ve araçlarıyla birlikte yangınla mücadeleye başlanmıştır. Tabii dün özellikle yer yer rüzgarın da şiddetiyle yangın farklı taraflara doğru kararsız davranışlarından kaynaklı yönelimde çalışmalar sonucu çok şükür şu an itibariyle yangın kısmen kontrol altına alınmış. Ateşin enerjisi düşmüş şu an itibariyle yer yer de çalışmaları devam etmektedir. Yangın 8 farklı noktada bölgemizi etkilemiştir ve bu yangında şu ana kadar 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, diğer taraftan 440’tan fazla aracımız ve bin 200’den fazla personelimiz görev almıştır. Tabii yangının yayılım hızına bağlı olarak Dörtyol ilçemizde 8 Payas ilçemizde de 3 yerleşim birimi boşaltılmıştır. Şu ana kadar bin 980 hane boşaltılmış. Yaklaşık 5 bin 300 vatandaşımıza tahliye edilmiştir. Tahliye eden vatandaşlarımız için de bizim kredi yurtlarında onlara geceyi geçirmeleri için yaşam alanı açılmış. Ve her tür ihtiyaçları da karşılanmıştır. Bu arada 20 vatandaşımızın dumandan etkilenerek sağlık kuruluşlarımıza müracaat ettiği bilgisi gelmiş. Şu ana kadar da vatandaşlarımızdan herhangi bir sağlık sorunu söz konusu değildir." dedi.

“OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEY OLMAZSA YANGIN İLERLEMEYECEK”

Yangın alanında açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Özellikle son 4-5 gündür hem şehrimizde bu 2 yangın olduğu diğer Bir taraftan da rüzgarın şiddeti ve kararsız hareketlerinden dolayı yer yer sorunlar yaşadık. Ama şu an almış olduğumuz meteorolojik veriler çerçevesinde rüzgarın daha kararlı hareket edeceği yönünde öngörümüz vardır. Biz tabii özellikle geceleyin sabaha kadar yangının önünün alınması noktasında iş makinalarımızla beraber bu çetin coğrafyada çetin topoğrafyada yangının önünün kesilmesi noktasında önemli çalışmalar yapılmıştır. Yani şunu özellikle ifade edebiliriz. Olağanüstü bir şey olmazsa bu yangının bundan ilerleme durumu söz konusu değildir. Tabii bu yangın olurken çok fazla sayıda hem kamu kurum kuruluşlarımızın hem de vatandaşlarımızın ve sivil toplum örgütlerinin de desteklerini gördük. Ben buradan herkese çok teşekkür ediyorum. En tesellimiz can kaybının olmamasıdır. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşamayız. Sizlere de basın mensuplarımıza da hassaten doğru bilgilendirmelerden dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü yer yer sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında olmayan şeyler gösterildiğini maalesef görmüş olduk. Ama vatandaşlarımızın da kamuoyunun da doğal olarak doğru bilgi edinme durumu söz konusudur. Bunu da sizlerin aracılığıyla bu vesileyi yapmış olduk. Ben herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni ise henüz kesinlik kazanmadı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Vali Masatlı, “Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerimiz çalışıyor, kesin tespit sonrası kamuoyu bilgilendirilecektir” açıklamasında bulundu.