Alkollü içeceklerde maktu ÖTV'ye zam

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içeceklere yönelik maktu ÖTV tutarları artırıldı.

Alkollü içeceklerde maktu ÖTV'ye zam
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4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinin 3 numaralı fıkrası gereğince, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen asgari maktu vergi tutarları yeniden düzenlendi.

Karara göre, alkol oranı %22 ve üzeri olan içkilerde maktu ÖTV tutarı, 3 Temmuz 2024'ten bu yana uygulanan 1.269,7257 TL’den 1.428,4400 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca, alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler için de aynı artış gerçekleştirildi.

Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

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