Altın fiyatları tırmanıyor: Fed’in kararıyla yeni rekorlar gelebilir

Hafta başından bu yana üst üste rekor seviyeleri gören altın fiyatları, piyasalardaki belirsizlik ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentisiyle yükselişini sürdürüyor. Ons altın 3 bin 547 dolar, gram altın ise 4 bin 695 lira ile yeni zirve yaptı.

Altın fiyatları, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırmasıyla hafta boyunca rekor üzerine rekor kırdı. Çarşamba günü uluslararası piyasalarda ons altın 3 bin 547 doları görerek yeni tarihi seviyeye ulaştı.

Yurt içinde gram altın da aynı şekilde yükselişini sürdürerek 4 bin 695 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ

Ekonomim'e göre, altının hızlı yükselişinde, Fed’in bu ay faiz indirimine gideceği beklentileri etkili oldu.

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir Fed’e faiz indirimi yönünde baskı yaptığı biliniyor. Piyasalar da bu yönde pozisyon almış durumda.

CME Group’un FedWatch aracına göre, 17 Eylül’de sona erecek toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 92 olarak hesaplanıyor.

Faizlerin düşük olduğu dönemlerde getirisi olmayan altın, yatırımcılar için daha cazip hale geliyor. Bu nedenle Fed’in olası indirimi, altın fiyatlarında yükseliş trendini destekliyor.

Piyasalar, önümüzdeki günlerde Fed’in kararını ve küresel ekonomik gelişmeleri takip edecek. Altındaki rekor seyrin sürüp sürmeyeceği ise alınacak kararlara bağlı olacak.

