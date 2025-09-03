Uzmandan deprem uyarısı: “O bölgeler için 6.6'lık deprem riski var!”

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye’deki deprem tehlikesine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Uzmandan deprem uyarısı: “O bölgeler için 6.6'lık deprem riski var!”
 İzmir, Manisa ve İstanbul’u “büyük deprem açısından en riskli iller” arasında gösteren Bektaş, Karadeniz Bölgesi’ndeki fay hatlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Halk TV’de katıldığı programda konuşan Prof. Dr. Bektaş, Karadeniz Fayı’nın Sinop’tan geçtiğini, Trabzon ve Rize’nin de bu nedenle yüksek risk taşıdığını belirtti. 1968’de Bartın’da yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Bektaş, benzer bir sarsıntının her an yaşanabileceğini söyledi.

KRİTİK BÖLGELER

Türkiye’nin coğrafi konumunu “Güneyde Arap-Afrika levhası ile kuzeyde Avrasya levhası arasında sıkışan bir ülke” sözleriyle tanımlayan Bektaş, bu sıkışmanın ülkeyi sürekli hareket eden faylarla parçaladığını ifade etti.

Bektaş’a göre Türkiye’yi en fazla zorlayan fay sistemleri şunlar:

Kuzey Anadolu Fay Hattı
Doğu Anadolu Fay Hattı
Ege Graben Sistemi

Ege Bölgesi’nde yaşanan son depremleri hatırlatan Bektaş, özellikle İzmir, Manisa ve İstanbul’un büyük deprem açısından kritik konumda olduğunu söyledi.

