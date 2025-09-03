Fenerbahçe’de seçim öncesi şok gelişme: Aziz Yıldırım aday olmayacak mı?

Fenerbahçe’de 21 Eylül’de yapılacak başkanlık seçimi yaklaşırken gözler eski başkan Aziz Yıldırım’a çevrilmişti. Günlerdir aday olacağı yönünde iddialar konuşulurken Yıldırım, adaylık fikrinden vazgeçtiğini açıklayarak “Ben yokum” dedi.

Kurmaylarıyla yaptığı değerlendirme sonrası kararını netleştiren Aziz Yıldırım, hem aday olmayacağını hem de herhangi bir adayı desteklemeyeceğini duyurdu. Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir zamanda, mevcut koşullar altında yapılacak bir kongre Fenerbahçe için değil, mevcut yönetim için yapılmış bir kongre olacaktır. Bu karar camiayı çocukça bir hile ile aldatma girişiminden başka bir şey değildir. Kulüp başkanlığı bir kariyer basamağı değildir. Kulüpler, başkanların ‘başarılı adam’ olma arzularının nesnesi kılınamaz.

"BABASININ PARASIYLA OYNAYABİLİR"

Yöneticilik oyun değildir. Oynamaya doymayanlar babasının parasıyla alınmış oyuncaklarıyla oynayabilirler. Milyonluk camiaların geleceği ve onuruyla oyun oynanamaz.

Bu kongre, Fenerbahçe’nin imkanlarıyla mevcut yönetimin arzusu adına yapılmaktadır. Varlığını ve zamanlamasını onaylamadığım bu sürecin parçası olmayı reddediyorum. Bir kongre yapılacaksa haziran ayında yapılmalıydı. Mevcut halde kulübün yararı, sezon sonunun sükunetle beklenmesindedir ki, kulübün katlanacağı yükümlülüklerin kararını alanlar herhangi bir mazeretin arkasına saklanmasın.

Bu vesileyle Fenerbahçe camiasına söylemek istediğim şey; hep birlikte takımımızın başarısı için çaba sarf etmek, özlediğimiz şampiyonluk için takıma destek vermek ve görülecek bir hesap var ise bunu sezonun sonuna bırakmaktır.”

