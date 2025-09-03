Osmaniye otogarında dehşet! Baba kızını av tüfeğiyle vurdu

Olay, Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaşandı. İddiaya göre M.K., bilinmeyen bir sebeple kızı Nilgün K.’ye av tüfeğiyle ateş etti. Çevredeki yolcular ve esnaf büyük panik yaşarken, genç kadın yaralandı.

Saldırının ardından olay yerinde büyük hareketlilik yaşandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre çevredekiler zanlıya müdahale ederek darbetti. Terminalde kısa süreli arbede çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ve babası, olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Polis ekipleri, terminalde güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme başlattı. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.