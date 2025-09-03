Osmaniye otogarında dehşet! Baba kızını av tüfeğiyle vurdu

Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana gelen olayda bir baba, henüz bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle kızına ateş etti. Yaralanan kadın ve saldırgan baba hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Osmaniye otogarında dehşet! Baba kızını av tüfeğiyle vurdu
Yayınlanma:

Olay, Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaşandı. İddiaya göre M.K., bilinmeyen bir sebeple kızı Nilgün K.’ye av tüfeğiyle ateş etti. Çevredeki yolcular ve esnaf büyük panik yaşarken, genç kadın yaralandı.

Saldırının ardından olay yerinde büyük hareketlilik yaşandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre çevredekiler zanlıya müdahale ederek darbetti. Terminalde kısa süreli arbede çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ve babası, olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Polis ekipleri, terminalde güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme başlattı. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Uzmandan deprem uyarısı: “O bölgeler için 6.6'lık deprem riski var!”Uzmandan deprem uyarısı: “O bölgeler için 6.6'lık deprem riski var!”Yurt
İzmir’de eğitim uçağı mısır tarlasına düştü: Tarla sahibi o anları anlattıİzmir’de eğitim uçağı mısır tarlasına düştü: Tarla sahibi o anları anlattıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

osmaniye
Günün Manşetleri
Çocuk suçlulara verilecek cezalar belli oldu
Kira artış tavanı ne kadar oldu?
Çayda boya, gazlı içeceklerde ilaç!
Türkiye’nin Ağustos ayı dış ticaret raporu açıklandı
Gürsel Tekin’den CHP İstanbul için kritik mesaj
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine baskın
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine dev operasyon
Doğu Perinçek Kemeraltı esnafıyla buluştu
15 ilde sağanak yağış etkili olacak
Gürsel Tekin ihraç kararı sonrası konuştu: “Bu kararı kabul etmiyorum”
Çok Okunanlar
15 ilde sağanak yağış etkili olacak 15 ilde sağanak yağış etkili olacak
Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti
Akaryakıtta zam var mı? 3 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları Akaryakıtta zam var mı? 3 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları
Kira artış tavanı ne kadar oldu? Kira artış tavanı ne kadar oldu?