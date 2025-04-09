Altın fiyatlarında sert sıçrama! Ons ve gram rekor seviyelerde

Bugün saat 15:18 itibarıyla, Çin’in ABD menşeli ürünlere uyguladığı ek yüzde 50’lik gümrük tarifesiyle birlikte, toplam tarife oranı yüzde 84’e ulaştı. Bu hamle, dünya genelinde borsalarda satış baskısını artırırken, dolara karşı diğer para birimlerinde değer kazanımını da beraberinde getirdi.

Gelişmelerden en çok etkilenen piyasalardan biri de altın oldu. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle birlikte gram altın yüzde 3’ün üzerinde değer kazanarak 3750 TL seviyesini aştı.

işte güncel altın fiyatları:

Gram altın: 3.751 TL

Çeyrek altın: 6.235 TL

Yarım altın: 12.343 TL

Cumhuriyet altını: 25.067 TL

Ons altın: 3.060 dolar

Altındaki bu sert yükselişin, ticaret savaşlarına ilişkin belirsizlik sürdükçe devam edebileceği ifade ediliyor.