Altın fiyatlarında sert sıçrama! Ons ve gram rekor seviyelerde

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda dalgalanmaya neden olmaya devam ediyor. Ticaret savaşlarının yeniden alevlenmesiyle birlikte yatırımcıların güvenli liman arayışı artarken, altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altın fiyatlarında sert sıçrama! Ons ve gram rekor seviyelerde
Yayınlanma: Güncellenme:

Bugün saat 15:18 itibarıyla, Çin’in ABD menşeli ürünlere uyguladığı ek yüzde 50’lik gümrük tarifesiyle birlikte, toplam tarife oranı yüzde 84’e ulaştı. Bu hamle, dünya genelinde borsalarda satış baskısını artırırken, dolara karşı diğer para birimlerinde değer kazanımını da beraberinde getirdi.

Gelişmelerden en çok etkilenen piyasalardan biri de altın oldu. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle birlikte gram altın yüzde 3’ün üzerinde değer kazanarak 3750 TL seviyesini aştı.

işte güncel altın fiyatları:

Gram altın: 3.751 TL
Çeyrek altın: 6.235 TL
Yarım altın: 12.343 TL
Cumhuriyet altını: 25.067 TL
Ons altın: 3.060 dolar
Altındaki bu sert yükselişin, ticaret savaşlarına ilişkin belirsizlik sürdükçe devam edebileceği ifade ediliyor.

Kesin kanıtlar var: Nuh'un gemisi Ağrı'da mı? Harekete geçildiKesin kanıtlar var: Nuh'un gemisi Ağrı'da mı? Harekete geçildiTarih
Naci Görür’den Gümüşhane depremi sonrası uyarı: "Çok önemli”Naci Görür’den Gümüşhane depremi sonrası uyarı: "Çok önemli”Yurt
altın fiyatı ekonomi
Günün Manşetleri
Erdoğan’dan küresel sistem çıkışı
"Çin’de Ramazan” Belgeseli yayınlandı
Ünlü sucuk markasına şok
Bu stratejik bir program, basit bir silah bırakma değil
Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı
Mattia Ahmet’in ölümü kamu vicdanını yaraladı
Elektriğe zam gelecek mi?
Çin’in 6. nesil savaş uçağı J-36 sahnede
İstanbul ve Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu
İklim Kanunu Teklifi geri çekilsin
Çok Okunanlar
Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler Kirası en düşük ve en yüksek ilçeler belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler
Altın fiyatlarında şok dalgalanma Altın fiyatlarında şok dalgalanma
İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak?
Akaryakıtta peş peşe indirim! Akaryakıtta peş peşe indirim!
7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor! 7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor!