Kesin kanıtlar var: Nuh'un gemisi Ağrı'da mı? Harekete geçildi

Türkiye'nin Ağrı il sınırlarında yer aldığı düşünülen Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını ortaya çıkarmak amacıyla bilim insanları önemli bir adım attı. Arkeologlar, geminin dinlenme noktasına dair güçlü kanıtlar elde ettiklerini belirtiyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kesin kanıtlar var: Nuh'un gemisi Ağrı'da mı? Harekete geçildi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların bulunduğuna inanılan bölge, yıllardır arkeologların dikkatini çeken bir alan olmuştur. Bu keşif, 1959 yılında Yüzbaşı İlhan Durupınar’ın, bölgenin haritalarını çıkarmak amacıyla yaptığı hava fotoğrafları incelemeleriyle başlamıştır.

Durupınar, Nuh’un Gemisi kalıntılarının bulunduğu düşünülen alanı, Ağrı Dağı’nın Telçeker köyü yakınlarında tespit etmiş ve bu bölge zamanla Durupınar Oluşumu olarak adlandırılmıştır.

Nuh’un Gemisi efsanesine göre, büyük tufandan kurtulmak için Nuh Peygamber, devasa bir gemi inşa etmiş ve her hayvan türünden bir çift alarak onları korumuştur. Yüzyıllar boyunca Nuh'un Gemisi'nin varlığı tartışılmış ve “Nuh’un Gemisi nerede?” sorusu sürekli gündeme gelmiştir.

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