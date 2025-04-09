Ünlü sucuk markasına şok: Ürünlerinde bakteri tespit edildi
Türkiye'nin önde gelen et ürünleri markalarından Yayla Sucuk'un bazı ürünlerinde enfeksiyona yol açabilecek E. coli bakterisi tespit edildi. Artı49’un haberine göre, söz konusu gelişme sonrası Almanya hükümeti, ürünlerin satıştan kaldırılması ve toplatılması yönünde karar aldı.
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Toplatma kararının ardından marketlerde yaygın şekilde satılan Yayla markasına ait ürünler raflardan hızla çekilmeye başlandı. Ürünü satın alan tüketiciler, fiş ibraz etmeden iade hakkına sahip.
Toplatılan ürünlerle ilgili detaylar şöyle:
Marka: Yayla Sucuk (dilimlenmiş)
Ambalaj birimi: 200g, 80g, 250g
Seri numaraları: 10865984, 10855916
Son kullanma tarihleri: 14.01.2024, 23.02.2024, 01.03.2024
🦠 E. coli nedir?
E. coli, bağırsaklarda doğal olarak bulunan bir bakteri türüdür. Ancak bazı türleri, özellikle idrar yolu enfeksiyonlarına, gıda zehirlenmelerine ve ciddi sindirim problemlerine yol açabilir. Kontamine gıda tüketimiyle insanlara geçebilen bu bakteri, özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ciddi sağlık riskleri oluşturabilir.