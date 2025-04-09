Ünlü sucuk markasına şok: Ürünlerinde bakteri tespit edildi

Toplatma kararının ardından marketlerde yaygın şekilde satılan Yayla markasına ait ürünler raflardan hızla çekilmeye başlandı. Ürünü satın alan tüketiciler, fiş ibraz etmeden iade hakkına sahip.

Toplatılan ürünlerle ilgili detaylar şöyle:

Marka: Yayla Sucuk (dilimlenmiş)

Ambalaj birimi: 200g, 80g, 250g

Seri numaraları: 10865984, 10855916

Son kullanma tarihleri: 14.01.2024, 23.02.2024, 01.03.2024

🦠 E. coli nedir?

E. coli, bağırsaklarda doğal olarak bulunan bir bakteri türüdür. Ancak bazı türleri, özellikle idrar yolu enfeksiyonlarına, gıda zehirlenmelerine ve ciddi sindirim problemlerine yol açabilir. Kontamine gıda tüketimiyle insanlara geçebilen bu bakteri, özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ciddi sağlık riskleri oluşturabilir.