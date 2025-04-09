"Çin’de Ramazan” Belgeseli yayınlandı: Batı medyasına sahadan yanıt

Ulusal Kanal Belgesel Yönetmeni Zafer Alpuğan ve Aydınlık Foto Muhabiri Aykut Töleğen, Ramazan ayında Urumçi, Kaşgar, Hotan ve Sanci şehirlerinde gözlemler gerçekleştirdi. Belgeselde, bölgedeki dini yaşam, ibadet özgürlüğü ve halkın Ramazan’a ilişkin deneyimleri kapsamlı şekilde yer alıyor.

Yapımda, beş farklı cami imamı ile yapılan röportajlara da yer verildi. İmamlar, Batı merkezli medya kuruluşlarının ileri sürdüğü iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

📌 İmamların öne çıkan ifadeleri şöyle:

“Bu iddiaları reddediyoruz.”

“Bunlar tamamen asılsız.”

“Bu yalanları ortaya çıkarmak için, Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimizin buraya gelip durumu kendi gözleriyle görmelerini istiyoruz.”

Sinciang İslam Enstitüsü Rektörü ve Sinciang İslam Derneği Başkan Yardımcısı Muhterem Şerif, bölgedeki dini hayatla ilgili şunları söyledi:

“Xinjiang, inananların tüm dini ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu özgürlük ortamını Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına aktarmak istiyoruz.”

Yetkililer, Ramazan ayında dört farklı camide imamlarla röportaj yapan ilk gazeteci ekibin Ulusal Kanal ve Aydınlık’tan oluştuğunu da vurguladı.

Belgesel, ilk kez Ulusal Kanal ekranlarında yayınlandı. “Çin’de Ramazan” yapımına ayrıca Ulusal Kanal’ın YouTube hesabı üzerinden de erişilebiliyor.