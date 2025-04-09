Naci Görür’den Gümüşhane depremi sonrası uyarı: "Çok önemli”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.09’da yerin 5.09 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı bildirildi.

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Erzincan segmentine bağlı bir fay üzerinde meydana geldiğini belirtti.

Görür, "Deprem, kısa bir fay üzerinde gerçekleşti. Eskiyol’da, 4.1 büyüklüğünde sığ bir deprem oldu. Yeri oldukça önemli." ifadelerini kullanarak bölgenin dikkatle izlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.