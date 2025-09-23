Altın haftaya rekorla başladı: Uzman isimden kritik uyarı

Altın haftaya rekorla giriş yaptı. Gram altın 4 bin 983 lirayı aşarken, Asya piyasalarındaki hareketlilikle birlikte fiyatlar bu sabah 5 bin TL’nin üzerine çıktı. Fed yetkililerinin temkinli mesajlarına rağmen altın yükselişini sürdürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Altın haftaya rekorla başladı: Uzman isimden kritik uyarı
Yayınlanma:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, haftalık değerlendirmesinde yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, “Altın almak için uygun zaman değil, ancak nakite ihtiyacı olanlar için bozdurmak mantıklı olabilir” dedi.

Memiş, ons altındaki düşüş öngörüsünü sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Ons altın tarafında yine düşüş yönlü öngörüm devam ettiği için bu seviyelerden altın almam. Ve bu hafta altın almak benim nazarımda uygun değil.”

5 BİN LİRADAN GRAM ALTIN ALINIR MI?

Memiş, gram altın için kritik seviyelere dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yurt içi piyasalarda gram TL şu anda 5.064 lira seviyesinde. Yukarıda 5.080 lira direnci var. Yine bu seviyelerden gram altın alabilir miyim? Sorusunun cevabı benim için kesinlikle hayır. Kar satışlarını ve ons altını beklemeye devam edelim. Gram altın almak için bu hafta uygun bir zaman değil.”

“NAKİTE İHTİYACI OLAN İYİ DEĞERLENDİRMELİ”

Altın uzmanı, nakite ihtiyaç duyan yatırımcılar için ise farklı bir tablo çizdi:
“Bu haftanın özelinde ya da önümüzdeki hafta ev alacağım, araba alacağım diyenler için nakit ihtiyacını karşılamak doğru olabilir. Sorusunun cevabı evet. Ancak nakite ihtiyacı olmayanların kar satışı yapmasına gerek yok. Yine beklemeye devam edin. Ama nakite ihtiyacı olan da bence iyi değerlendirmeli.”

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir, bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı 5 üründe tehlike tespit etti: Piyasadan toplatılıyorTicaret Bakanlığı 5 üründe tehlike tespit etti: Piyasadan toplatılıyorSağlık
İstanbullular, dikkat: Hava buz kesecek, tarih verildi!İstanbullular, dikkat: Hava buz kesecek, tarih verildi!Yurt
islam memiş ekonomi
Günün Manşetleri
3 Belediye hakkında inceleme başlatıldı
Ticaret Bakanlığı 5 üründe tehlike tespit etti
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı
FETÖ/PDY’nin üst düzey yapılanma sorumlusu
‘Şeyh Sait vatan hainidir’ demek suç değil
Ankara Büyükşehir Belediyesi soruşturma
13 ilde sağanak yağış bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
“Suya yarın, bugünden daha çok ihtiyacımız olacak”
Çok Okunanlar
13 ilde sağanak yağış bekleniyor 13 ilde sağanak yağış bekleniyor
Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı Altın fiyatları 23 Eylül 2025: Gram altın rekor kırdı
Uzmanlar "Artık normal değil" diyor: Deprem için kritik uyarılar! Uzmanlar "Artık normal değil" diyor: Deprem için kritik uyarılar!
23 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de zam var mı? 23 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de zam var mı?
BM kürsüsünde peş peşe kararlar: Dört ülke daha Filistin’i tanıdı BM kürsüsünde peş peşe kararlar: Dört ülke daha Filistin’i tanıdı