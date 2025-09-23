Altın haftaya rekorla başladı: Uzman isimden kritik uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, haftalık değerlendirmesinde yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, “Altın almak için uygun zaman değil, ancak nakite ihtiyacı olanlar için bozdurmak mantıklı olabilir” dedi.

Memiş, ons altındaki düşüş öngörüsünü sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ons altın tarafında yine düşüş yönlü öngörüm devam ettiği için bu seviyelerden altın almam. Ve bu hafta altın almak benim nazarımda uygun değil.”

5 BİN LİRADAN GRAM ALTIN ALINIR MI?

Memiş, gram altın için kritik seviyelere dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yurt içi piyasalarda gram TL şu anda 5.064 lira seviyesinde. Yukarıda 5.080 lira direnci var. Yine bu seviyelerden gram altın alabilir miyim? Sorusunun cevabı benim için kesinlikle hayır. Kar satışlarını ve ons altını beklemeye devam edelim. Gram altın almak için bu hafta uygun bir zaman değil.”

“NAKİTE İHTİYACI OLAN İYİ DEĞERLENDİRMELİ”

Altın uzmanı, nakite ihtiyaç duyan yatırımcılar için ise farklı bir tablo çizdi:

“Bu haftanın özelinde ya da önümüzdeki hafta ev alacağım, araba alacağım diyenler için nakit ihtiyacını karşılamak doğru olabilir. Sorusunun cevabı evet. Ancak nakite ihtiyacı olmayanların kar satışı yapmasına gerek yok. Yine beklemeye devam edin. Ama nakite ihtiyacı olan da bence iyi değerlendirmeli.”

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir, bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.