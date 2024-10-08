Altın konut modeli gündemde! İşte ayrıntılar

Türkiye'deki altın stoku yaklaşık 400 milyar dolara ulaştı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'dan önemli çağrı geldi. Bahçıvan, yastık altındaki altınların konut piyasasına kazandırılmasını amaçlayan "Altın Konut Modeli" önerisi geldi. Modelin, konut piyasasını canlandırması öngörülüyor.

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Altın konut modeli gündemde! İşte ayrıntılar
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Altın konut modeli gündemde. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, yastık altındaki altınların konut piyasasına kazandırılmasını amaçlayan "Altın Konut Modeli" önerisi sundu.

Yaklaşık 400 milyar dolar değerinde altın stoku olduğunu belirten Erdal Bahçıvan, bu varlığın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Erdal Bahçıvan, yüksek faiz ve durgun konut piyasası koşullarına rağmen, altın fiyatlarındaki artışın Türkiye için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Ekonomi Gazetesi'ne konuşan Erdal Bahçıvan, modelin konut piyasasını canlandırmanın yanı sıra Merkez Bankası rezervlerini de artırmayı hedeflediğini belirtti. Bahçıvan, "Vatandaş, yastık altındaki altınını getirerek ev peşinatını öder, Merkez Bankası bu altını alarak rezervlerini artırır ve sübvansiyonlu uzun vadeli konut kredisi sağlar" dedi.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, ev alacakların peşinat olarak yüzde 25’ini altınla ödeyebileceğini, geri kalan kısım için ise 15 yıla kadar vadeli sübvansiyonlu konut kredisi sunulabileceğini kaydetti.

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