Altın neden düşüyor? İşte fiyatlardaki gerilemenin perde arkası

Son günlerde altın fiyatlarında dikkat çeken bir gerileme yaşanıyor. Peki bu düşüşün arkasındaki nedenler neler?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altın neden düşüyor? İşte fiyatlardaki gerilemenin perde arkası
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Altın, yükselişe geçen dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Euro Bölgesi'nden gelen Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonomik daralma sinyali vermesi, doların küresel piyasalarda güçlenmesine yol açtı. Bu gelişme, altın fiyatlarını aşağı çekti.

ABD etkisi büyüyor

Diğer yandan, ABD ekonomisindeki gelişmeler de altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'in uzun aradan sonra ABD’nin kredi notunu düşürmesinin yankıları sürerken, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirimi tasarısını yeniden gündeme getirmesi, piyasalarda dikkatle izleniyor.

Söz konusu vergi indirimi, ABD’nin zaten sorunlu olan bütçe açığını daha da artırma riski taşıyor. Bu tür belirsizlikler, güvenli liman olarak görülen altının yönünü etkiliyor.

Güncel altın fiyatları

Ons altın, güne 3.317 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3.283 dolar, en yüksek ise 3.345 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralarda 3.297 dolardan işlem görüyor.

Gram altın, güne 4.142 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4.108 lira, en yüksek 4.177 lira seviyeleri test edildi. Şu an 4.125 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın, 4.134 liradan alınırken, 4.184 liradan satılıyor.

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