Altın Piyasa Değerini Dudak Uçuklatan Rakamla Kapattı! Altının Kilogramı 1 Milyon 794 Bin Liraya Yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 670 bin lira, en yüksek 1 milyon 794 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artarak 1 milyon 794 bin liradan tamamladı.

Altın Piyasa Değerini Dudak Uçuklatan Rakamla Kapattı! Altının Kilogramı 1 Milyon 794 Bin Liraya Yükseldi
Altın Piyasa Değerini Dudak Uçuklatan Rakamla Kapattı! Altının Kilogramı 1 Milyon 794 Bin Liraya Yükseldi
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 794 bin liraya yükseldi. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 913 milyon 628 bin 127,08 lira, işlem miktarı ise 2.307,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 918 milyon 44 bin 573,75 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altının Kilogramı 1 Milyon 794 Bin Liraya Yükseldi

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 1.750.000,00 1.960,00
  En Düşük 1.670.000,00 1.858,00
  En Yüksek 1.794.000,00 1.976,00
  Kapanış 1.794.000,00 1.870,00
  Ağırlıklı Ortalama 1.720.625,66 1.892,49
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.913.628.127,08  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.307,54  
  Toplam İşlem Adedi 62  
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