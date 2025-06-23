Altında savaş korkusu kısa sürdü! Fiyatlar yönünü aşağı çevirdi

ABD’nin İran’a düzenlediği saldırının ardından yükselişe geçen altın fiyatları, Tahran yönetiminin sessiz kalmasıyla birlikte yönünü aşağı çevirdi. Ons altın erken saatlerde 3.395 dolara kadar yükselirken, İran’ın misilleme yapmaması sonrası kazanımlarını geri verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Altında savaş korkusu kısa sürdü! Fiyatlar yönünü aşağı çevirdi
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Altın piyasalarında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle başlayan yükseliş dalgası kısa sürdü. Ekonomim'e göre, ABD’nin İran’a yönelik saldırısı sonrası yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesiyle ons altın erken saatlerde 3.395 dolara kadar yükseldi. Ancak İran’ın saldırıya sessiz kalması ve ABD hedeflerine ya da İsrail’e yönelik bir misilleme yapmaması piyasalarda tansiyonu düşürdü.

ONS ALTIN GERİ ÇEKİLDİ: DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ BELİRLENDİ

İran’dan gelen sınırlı tepkiler, piyasa beklentilerini değiştirdi. Analistlerin değerlendirmelerine göre, İran’ın askeri tepki vermeyeceği yönündeki algı ons altındaki baskıyı artırdı. Bu gelişmenin ardından ons altın, saat 09.43 itibarıyla yüzde 0,45 oranında düşüşle 3.353 dolardan işlem gördü.

Uzmanlara göre ons altında 3.348 dolar seviyesi kritik bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kırılması durumunda 3.324 dolara kadar geri çekilme yaşanabileceği belirtiliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.397-3.402 dolar aralığı önemli direnç bölgesi olarak takip ediliyor.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Uluslararası piyasalarda yaşanan bu gelişmeler yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 09.43 itibarıyla yüzde 0,3 oranında gerileyerek 4 bin 283 liradan işlem gördü.

Çeyrek altın 7 bin 90 liradan, Cumhuriyet altını ise 28 bin 270 liradan satılıyor.

Geçtiğimiz Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel olarak gram altın fiyatı da değer kazanmış ve günü yüzde 0,1 artışla 4 bin 296 liradan kapatmıştı.

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